Prevén lluvias fuertes con granizo y tormentas eléctricas en Chihuahua durante el resto de la semana

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Protección Civil alertó por precipitaciones de hasta 75 milímetros y pidió extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones y vientos fuertes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante el resto de la semana persistirá el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del estado, debido a la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este miércoles y jueves se esperan precipitaciones acumuladas de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en la región sureste de la entidad.

“Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, viento y posible caída de granizo”, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

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Las lluvias más intensas se prevén en los municipios de Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, San Francisco de Conchos, Camargo y Manuel Benavides, mientras que en el resto del estado se esperan chubascos dispersos y lluvias aisladas.

Para viernes y sábado, el pronóstico contempla acumulados de 25 a 50 milímetros en las regiones sur, suroeste y sureste, con lluvias de moderadas a fuertes en Bocoyna, Guadalupe y Calvo y Balleza, además de chubascos aislados en otras zonas de la entidad, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La CEPC exhortó a la población a conducir con extrema precaución durante las lluvias, evitar resguardarse bajo árboles, postes de electricidad o estructuras metálicas y permanecer bajo techo en caso de granizadas. Asimismo, recomendó mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar calles, arroyos o zonas inundadas para reducir riesgos.