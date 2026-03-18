Inicia JMAS actividades por el Día Mundial del Agua con festival estudiantil en Juárez

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Más de 400 alumnos participan en jornada para fomentar el cuidado del agua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio inicio a las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Agua con la realización del “Festival de Colores” en la Planta Norte, donde participaron cientos de estudiantes de nivel primaria.

El evento reunió a alrededor de 400 alumnos de sexto grado, provenientes de escuelas que han destacado por implementar acciones de ahorro del recurso hídrico.

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Durante la jornada, los estudiantes realizaron recorridos por el laboratorio y la planta tratadora, además de participar en dinámicas orientadas a fortalecer la conciencia sobre el uso responsable del agua.

“Aprendí a cuidar el agua y a no desperdiciarla; se lo voy a decir a mi familia”, expresó uno de los participantes.

Autoridades del organismo destacaron que en los planteles participantes se ha logrado reducir hasta en un 40 por ciento el consumo de agua, mediante la reparación de fugas y la promoción de hábitos de ahorro.

Como parte del programa, se anunciaron dos actividades adicionales: el concurso “Clips que Salvan el Agua”, dirigido a estudiantes de preparatoria, y la inauguración de la exposición interactiva “La Ruta del Agua” en La Rodadora.

“Los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer cómo se trata el agua y el esfuerzo que implica llevarla a los hogares”, señalaron.

La JMAS informó que estas acciones forman parte de una estrategia para promover la cultura del cuidado del agua entre las nuevas generaciones y la comunidad en general, con el objetivo de garantizar la disponibilidad del recurso a futuro.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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