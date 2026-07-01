Responde Maru Campos a revisión anunciada por Sheinbaum sobre su patrimonio

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La gobernadora afirmó que toda su información patrimonial está declarada y aseguró que no tiene bienes ocultos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que no tiene “nada que esconder” respecto a su patrimonio, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación revisar la información relacionada con una empresa inmobiliaria de la que presuntamente es propietaria.

Campos señaló que desde el inicio de su trayectoria en el servicio público ha transparentado su situación patrimonial mediante sus declaraciones correspondientes y sostuvo que toda la información se encuentra disponible conforme a la ley.

“Todo está plasmado en mi declaración patrimonial, no hay absolutamente nada que esconder”, afirmó la mandataria estatal.

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La gobernadora recordó que desde su gestión al frente del Ayuntamiento de Chihuahua participó en el ejercicio de transparencia conocido como “3 de 3”, mediante el cual hizo públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Asimismo, rechazó que exista información oculta relacionada con sus bienes y calificó los señalamientos como acusaciones que han circulado con anterioridad.

“Es una mentira vieja, como muchas de las que han tratado de circular acerca de mí. Ustedes me conocen y saben cuál es mi forma de vida”, expresó.

La declaración de la mandataria ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación revisar el caso, tras la difusión de versiones sobre la participación de Campos en una empresa inmobiliaria.