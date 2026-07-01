Atribuye Maru Campos al Gobierno federal la postura de EU sobre la renovación del T-MEC

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La gobernadora afirmó que la decisión de Estados Unidos responde a la relación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, responsabilizó al Gobierno federal por la decisión de Estados Unidos de no respaldar, por ahora, una prórroga automática de 16 años al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que la postura está relacionada con la política de seguridad de la administración federal.

La mandataria señaló que la Federación deberá asumir las consecuencias que pueda generar esta decisión para la economía y la relación comercial entre los tres países.

“Considero que la Federación deberá asumir la responsabilidad por las consecuencias que esto pueda generar”, expresó.

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Campos sostuvo que la postura del Gobierno estadounidense refleja una falta de confianza hacia la administración federal, y aseguró que ello obedece a la negativa del Ejecutivo mexicano de colaborar con las autoridades de Estados Unidos en asuntos relacionados con el combate al narcotráfico.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno federal no haya ofrecido información sobre funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, al considerar que esos temas también inciden en la relación bilateral.

Las declaraciones de la gobernadora se producen luego de que Estados Unidos rechazó extender automáticamente la vigencia del T-MEC por otros 16 años. No obstante, el tratado continuará vigente hasta 2036, conforme a lo establecido en el propio acuerdo, aunque entrará en un mecanismo de revisiones anuales que permitirá a los tres países evaluar su funcionamiento y negociar posibles modificaciones.