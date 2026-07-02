Aprueba Consejo de la JMAS terna para elegir a su próximo director ejecutivo

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Tres aspirantes avanzaron al proceso de selección; la Junta Central de Agua y Saneamiento definirá el nombramiento el próximo 7 de julio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Consejo de Administración de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez aprobó por unanimidad la terna de aspirantes que será enviada a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) para la designación del próximo director ejecutivo del organismo.

Durante una sesión extraordinaria, el presidente del Consejo de Administración, Rogelio Ramos, informó que se recibieron tres cartas de intención de los aspirantes Amparo Beltrán Beltrán, Alberto Paredes Arroyo y Óscar Lozoya Granados, cuyos perfiles fueron presentados ante los consejeros junto con sus respectivas propuestas.

“Este cargo requiere un responsable que entienda la administración y gestión del recurso hídrico para que todas las familias tengan acceso a ella”, señaló el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata.

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El funcionario destacó que, además de tratarse de un organismo de servicio público, la JMAS requiere una dirección con capacidad para administrar y garantizar el abastecimiento del recurso hídrico en beneficio de la población.

Mario Mata también reconoció la participación de los integrantes del Consejo de Administración, integrado por representantes ciudadanos, en el proceso de selección del nuevo titular del organismo operador del agua.

Tras la exposición de los perfiles y la lectura de las cartas de intención, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad la integración de la terna, que será remitida a la Junta Central de Agua y Saneamiento para su evaluación.

La decisión final sobre el nombramiento del nuevo director ejecutivo de la JMAS será tomada el próximo 7 de julio, durante una sesión del Consejo de Administración de la JCAS, donde se analizarán los perfiles de los tres aspirantes antes de emitir la designación.