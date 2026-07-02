Asegura Pérez Cuéllar que el T-MEC sigue vigente hasta 2036 y llama a evitar desinformación

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El alcalde con licencia de Ciudad Juárez afirmó que la revisión anual del tratado brinda certidumbre económica para Chihuahua y México .

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará vigente hasta 2036, por lo que desmintió versiones sobre una eventual cancelación del acuerdo comercial tras la revisión realizada entre los tres países.

El morenista dirigió un mensaje a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien acusó de difundir información incorrecta sobre el futuro del tratado y sostuvo que el único acuerdo alcanzado fue establecer revisiones anuales para evaluar su funcionamiento.

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“Deje de estar mintiendo. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá seguirá vigente hasta el año 2036. Y lo único que se acordó es que se estará haciendo una revisión cada año.”

Pérez Cuéllar afirmó que la permanencia del T-MEC representa una buena noticia para la economía de Chihuahua y de México, al mantener las condiciones que favorecen el comercio, la inversión y la integración económica con Estados Unidos y Canadá.

El alcalde con licencia señaló que quienes apostaban por el fracaso del país se equivocaron, al considerar que la continuidad del acuerdo brinda certidumbre a los sectores productivos y fortalece la relación comercial de la región fronteriza.

“Esta es una buena noticia, porque a quienes como usted le apostaban al fracaso de México, hoy sabemos que el tratado sigue vigente.”

Finalmente, Cruz Pérez Cuéllar reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al sostener que la continuidad del T-MEC beneficia a la economía nacional y, en particular, a Chihuahua por su estrecha relación comercial con Estados Unidos.