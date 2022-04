El diputado de Movimiento Ciudadano indicó que el gobierno federal ha duplicado los niveles de pobreza.

Chihuahua, Chih (ADN/ Adriana Saucedo).- Luego de que el presidente de la República llamara traidores a quienes se opusieron a su reforma eléctrica, el diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que el verdadero acto de traición a la patria es empobrecer deliberadamente al país con políticas populistas e ineficientes.

“Este retropopulista, llama traidores a la patria a millones de mexicanos que no tienen miedo a competir, que no tienen miedo a trabajar para lograr, pero no, señor reptropupulista, el traidor a la patria es aquel que la empobrece deliberadamente”, apuntó.

- Publicidad - HP1

Francisco Sánchez remarcó que en solo 3 años y 9 meses, el gobierno federal ha multiplicado los índices de pobreza en México al negarse a la inversión, al dilapidar recursos en consultas y al pisotear la Constitución Mexicana de manera reiterada.

En ese sentido, indicó el legislador chihuahuense, a pesar de la militarización y el derroche de los recursos del pueblo, las y los ciudadanos ya demostraron que es posible derrotar al régimen. Ejemplo de ello es la victoria del país al rechazar la reforma eléctrica que muestra el claro declive de la política retropopulista.