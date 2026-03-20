Realiza IMM recorrido de sensibilización en Memorial Campo Algodonero

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La actividad buscó fortalecer la memoria histórica y la reflexión institucional sobre la violencia de género en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) llevó a cabo un recorrido de sensibilización en el Memorial Campo Algodonero, como parte de sus actividades internas en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La actividad formó parte del programa “Ellas a través de nosotras”, coordinado por el área de Investigación del IMM, cuyo propósito es fortalecer la memoria histórica de las mujeres, así como promover el análisis del contexto de los feminicidios en Ciudad Juárez y la importancia del acceso a la justicia con perspectiva de género.

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Durante el recorrido, el personal participó en dinámicas orientadas a reflexionar sobre la evolución de las respuestas institucionales frente a la violencia contra las mujeres, así como en el análisis de estrategias enfocadas en la atención y prevención de estos casos.

“Este espacio forma parte del reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano por los casos de feminicidio y, a su vez, visibiliza la deuda histórica y la necesidad de justicia, dignidad y prevención de la violencia contra las mujeres”.

El IMM destacó que el memorial representa un punto clave para la construcción de memoria colectiva, al recordar a las víctimas de feminicidio y reconocer la lucha de sus familias en la exigencia de justicia.

En el sitio, las y los participantes observaron elementos simbólicos como las cruces rosas, asociadas a la denuncia social; los nombres de las víctimas, como acto de dignificación; y el espacio en su conjunto como un lugar de encuentro, memoria y reflexión.

Estas acciones forman parte de una agenda institucional orientada a reforzar la sensibilización interna y consolidar una perspectiva de género en el quehacer público, particularmente en una ciudad marcada históricamente por la violencia contra las mujeres.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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