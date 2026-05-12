Realiza IMM recorrido de sensibilización en el memorial Campo Algodonero

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La actividad buscó reflexionar sobre violencia de género y memoria histórica en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), a través de su área de Investigación, realizó un recorrido de sensibilización en el memorial Campo Algodonero dirigido a usuarias del área de Psicología de la dependencia.

La actividad tuvo como objetivo promover la reflexión sobre la violencia de género, la desaparición de mujeres y la importancia de la memoria histórica en Ciudad Juárez.

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El memorial Campo Algodonero forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivadas del caso relacionado con los feminicidios registrados en esta frontera.

La encargada del área de Investigación del IMM, Angélica López Muñoz, explicó que estos espacios buscan preservar la memoria social e histórica, además de visibilizar las demandas de verdad y justicia impulsadas por familiares de víctimas.

Durante el recorrido, las asistentes dialogaron sobre el significado del memorial y analizaron las respuestas institucionales frente a la violencia contra las mujeres, así como la necesidad de fortalecer mecanismos de atención y prevención.

La actividad fue guiada por Meleni Chávez Roldán, estudiante de la Licenciatura en Educación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quien actualmente realiza prácticas profesionales en el área de Investigación del IMM.

El Instituto Municipal de las Mujeres informó que este tipo de actividades forman parte de las estrategias orientadas a generar conciencia social y acompañamiento emocional para mujeres usuarias de sus distintos programas de atención.

La dependencia reiteró que continuará impulsando espacios de reflexión y sensibilización sobre derechos humanos, violencia de género y memoria colectiva en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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