Firma IMM convenio con Médicos Sin Fronteras para ampliar atención a mujeres en Juárez

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El acuerdo busca fortalecer rutas de atención y servicios para población vulnerable en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) firmó un convenio de colaboración con la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), con el objetivo de fortalecer los servicios de salud y atención integral dirigidos a población en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo contempla mejorar la articulación de rutas de referencia y contrarreferencia, así como impulsar acciones conjuntas para la atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez.

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Durante el acto protocolario, encabezado por la directora del IMM, Elvira Urrutia Castro, y el jefe de misión de MSF en México, Henry Gustavo Rodríguez Espitia, se destacó la relevancia de sumar esfuerzos entre instituciones locales y organismos internacionales.

Se busca ampliar el alcance y la diversidad de los servicios dirigidos a las mujeres que habitan y transitan la ciudad

Como parte de los compromisos establecidos, Médicos Sin Fronteras dará seguimiento a acciones derivadas de un diagnóstico previo realizado en la Unidad Riberas del IMM, una de las zonas prioritarias de atención.

Entre las actividades contempladas se encuentra la implementación de un taller psicoeducativo enfocado en depresión y habilidades parentales positivas, dirigido a fortalecer el bienestar emocional de las usuarias.

Las autoridades señalaron que este tipo de alianzas permiten reforzar la capacidad de respuesta institucional ante problemáticas sociales complejas, especialmente en contextos de movilidad y vulnerabilidad.

Con este convenio, el IMM busca consolidar una estrategia integral que mejore el acceso a servicios de salud y atención psicológica en beneficio de la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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