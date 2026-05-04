Fortalecen colaboración con iglesias en encuentro nacional en Ciudad Juárez

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Representantes de casi 50 congregaciones participaron en proyectos comunitarios y atención a la niñez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas participó en el encuentro “Comprometidos por Misiones”, que reunió en esta ciudad a representantes de cerca de 50 iglesias bautistas provenientes de distintos estados del país.

El evento tuvo como propósito generar espacios de diálogo y coordinación en torno a proyectos enfocados en el desarrollo comunitario, el rescate de espacios públicos y la atención de niñas y niños en situación de riesgo.

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Durante su intervención, el director de la dependencia, David Ernesto Medina Rodríguez, destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre autoridades y organizaciones religiosas para ampliar el impacto social de estas iniciativas.

“Celebramos este tipo de encuentros que permiten sumar esfuerzos entre iglesias y autoridades para impulsar proyectos que beneficien directamente a la comunidad”

Asimismo, se compartió información sobre programas de regularización impulsados por el Gobierno Municipal en coordinación con instancias federales, con el objetivo de facilitar el funcionamiento de asociaciones religiosas.

Las autoridades señalaron que la participación de agrupaciones de otras entidades posiciona a Ciudad Juárez como un punto estratégico de encuentro nacional, en temas de organización comunitaria y cooperación social.

El encuentro se desarrolló durante el fin de semana bajo la coordinación del pastor David Orozco, con actividades orientadas a fortalecer redes de apoyo y colaboración.

En representación del Gobierno Municipal, se reiteró el compromiso de continuar generando condiciones que favorezcan la participación de organizaciones religiosas en proyectos de bienestar social y desarrollo comunitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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