Propone Desarrollo Urbano integrar normativa municipal en la formación académica

Publicidad - LB2 -

Buscan fortalecer el conocimiento técnico y legal de futuros profesionistas en planeación urbana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Urbano presentó una propuesta de convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para incorporar una materia específica sobre normativa municipal en Desarrollo Urbano, como parte de la formación académica de los estudiantes.

La iniciativa fue planteada durante la primera reunión del año del Consejo de Planeación Urbana Municipal, encabezada por su presidente, Vicente López Urueta, con el objetivo de fortalecer el conocimiento técnico y legal aplicado a la planeación de la ciudad.

- Publicidad - HP1

La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, expuso que una preparación más sólida en materia normativa permitiría una mejor aplicación de los reglamentos, así como un desarrollo urbano más ordenado y sostenible, alineado con las necesidades actuales de la ciudad.

Desde el ámbito académico, el rector de la UACJ, Daniel Constandse Cortez, señaló que la propuesta podría integrarse dentro del proceso de reestructuración de la maestría, lo que abriría la puerta a formalizar la colaboración entre la universidad y el gobierno municipal.

Durante la sesión, se destacó además la incorporación del rector de la UACJ al Consejo de Planeación Urbana Municipal, lo que refuerza el trabajo conjunto entre la academia y las autoridades locales en la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento de la ciudad.

En la reunión también se dio seguimiento a diversos temas prioritarios y acuerdos previos del Consejo, los cuales inciden directamente en la planeación urbana y el desarrollo ordenado de Ciudad Juárez.

Posteriormente, Morales Medina participó en la reunión del Comité de Fortalecimiento al Área del Consulado Americano, donde se definieron estrategias de colaboración interinstitucional para esa zona de la ciudad, con la participación de representantes municipales, estatales y del sector turístico.

Finalmente, la funcionaria informó que, por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, la Dirección General de Desarrollo Urbano mantiene operativos de Reordenamiento Urbano, en coordinación con distintas dependencias, con el objetivo de fortalecer el ordenamiento territorial y contribuir a un entorno seguro y adecuado para residentes y visitantes.