Pronostican viernes soleado en Ciudad Juárez y advierten vientos para el fin de semana

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Temperaturas alcanzarán hasta 31 grados el sábado, mientras que el domingo se prevén rachas de viento de hasta 55 km/h.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal informó que para este viernes 13 de marzo se prevé un día mayormente soleado en Ciudad Juárez, con una temperatura máxima estimada de 28 grados centígrados.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, los vientos durante el día oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene baja, entre 0 y 2 por ciento.

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Para la noche se espera una temperatura mínima de 12 grados centígrados, con condiciones similares de viento y un cielo mayormente despejado.

En el pronóstico extendido para el fin de semana, las autoridades indicaron que el sábado se anticipa una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 16 grados, con cielo mayormente soleado y viento de entre 5 y 25 kilómetros por hora, aunque las rachas podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora.

Para el domingo se prevé una temperatura máxima de 27 grados y mínima de 7 grados, con condiciones soleadas a lo largo del día.

Sin embargo, se advirtió que las rachas de viento podrían intensificarse hasta alcanzar los 55 kilómetros por hora, por lo que se mantiene una advertencia preventiva por viento en la región.

Las autoridades también alertaron sobre riesgo de incendios debido a la baja humedad combinada con las condiciones de viento, además de un descenso en las temperaturas mínimas hacia el domingo, por lo que recomendaron a la población tomar precauciones.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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