Promueven diálogo sobre consentimiento y violencia sexual en Ciudad Juárez

IMM y Embajada de Francia impulsan reflexión académica en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en colaboración con la Embajada de Francia en México, realizó una mesa de diálogo para reflexionar sobre el consentimiento y la violencia sexual, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres.

El encuentro, titulado “Caso Mazan: Antropología de un juicio por violaciones”, tuvo como objetivo analizar desde distintas perspectivas académicas temas como la sumisión química, el consentimiento sexual y las manifestaciones de la violencia de género.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), en el estado de Chihuahua el 50 por ciento de las mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, ya sea por parte de la pareja o expareja, familiares u otras personas agresoras.

Durante la actividad participaron Lucille Florenza, doctora en antropología; Michelle Salord López, investigadora mexicano-francesa; Gabriela González Pulido, catedrática del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); y Rommel Moreno Manjarrez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el panel se analizó el Caso Mazan desde una perspectiva antropológica y con enfoque de género, abordando la complejidad de los procesos judiciales relacionados con delitos sexuales y el impacto social de estos casos.

La discusión permitió reflexionar sobre los factores culturales, sociales y jurídicos que influyen en la comprensión del consentimiento y la violencia sexual, así como la necesidad de fortalecer el diálogo público sobre estos temas.

El evento formó parte de la agenda de actividades organizadas en Ciudad Juárez para conmemorar el 8 de marzo, con el propósito de generar espacios de análisis y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.

