Promueve Justicia Cívica solución de conflictos vecinales en Ciudad Juárez

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El sistema opera desde 2021 y permite atender quejas mediante procesos de mediación y conciliación entre vecinos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Justicia Cívica destacó que los conflictos vecinales pueden resolverse mediante procesos de mediación y conciliación, como parte del sistema que opera en Ciudad Juárez desde el 10 de agosto de 2021.

El titular de la dependencia, Jorge Salomé Bissuet Galarza, explicó que el Sistema de Justicia Cívica sustituyó al antiguo esquema de Barandillas y dio paso a nuevas figuras jurídicas, entre ellas el Juzgado Cívico.

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El funcionario señaló que una de las principales funciones del Juzgado Cívico es la mediación, por lo que se ha trabajado en la preparación y profesionalización de juezas y jueces cívicos para atender este tipo de problemáticas.

“Ahora, una de las principales funciones que tiene el Juzgado Cívico es la mediación”, indicó.

Bissuet Galarza explicó que la dependencia ha trabajado en coordinación con instancias como la Fiscalía General del Estado y el Instituto Municipal de las Mujeres, además de recibir capacitaciones para fortalecer la atención a conflictos ciudadanos.

De acuerdo con la Dirección de Justicia Cívica, durante la Administración Municipal 2021-2024 se atendió a alrededor de 9 mil 320 personas que acudieron por conflictos vecinales, muchos de los cuales derivaron en convenios entre las partes involucradas.

El funcionario indicó que para operar el sistema se estructuraron áreas de mediación en la Estación Universidad y en la Estación Riberas del Bravo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

En esos puntos, la ciudadanía puede presentar quejas por conflictos vecinales, proporcionando los datos de la persona señalada y el motivo del desacuerdo. Posteriormente, la queja es recibida por un fiscal cívico y turnada a un facilitador de la Dirección de Justicia Cívica.

Una vez iniciado el procedimiento, se agenda una sesión de mediación y, si no se alcanza un acuerdo, se puede recurrir a la conciliación como alternativa para buscar una solución.

“Aquí nosotros sí podemos darle la alternativa al ciudadano para resolver la situación que pueden tener”, explicó Bissuet Galarza.

El titular de la dependencia pidió no minimizar los conflictos vecinales, debido a que pueden escalar y generar consecuencias mayores cuando no se atienden oportunamente.

La Dirección de Justicia Cívica recomendó a la ciudadanía mantener comunicación, abrirse al diálogo y acudir a la dependencia cuando no sea posible resolver un conflicto por cuenta propia, con el objetivo de encontrar alternativas por la vía pacífica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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