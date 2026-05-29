Prevé Protección Civil ambiente caluroso y polvo suspendido este viernes en Juárez

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Temperaturas de hasta 33 grados y rachas de viento de 45 kilómetros por hora marcarán las condiciones climáticas de este viernes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este viernes se esperan condiciones mayormente nubladas con presencia de polvo suspendido, además de un ambiente cálido que llevará la temperatura máxima hasta los 33 grados centígrados.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el día se registrarán vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 45 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con valores estimados entre el 1 y el 4 por ciento.

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Para la noche se prevé una temperatura mínima de 21 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y condiciones similares de viento. Las rachas podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora, mientras que la posibilidad de precipitaciones continuará siendo reducida.

La dependencia municipal indicó que las variaciones en la velocidad del viento persistirán durante el fin de semana. Para el sábado se pronostica una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 18 grados, con cielo soleado y escasas probabilidades de lluvia.

En tanto, para el domingo se espera un incremento en las temperaturas, alcanzando una máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 21 grados. Las condiciones climáticas serán mayormente soleadas y se mantendrá una baja probabilidad de precipitaciones.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y conducir con precaución en caso de presentarse tolvaneras o reducción de visibilidad por polvo suspendido.

Protección Civil reiteró el llamado a tomar medidas preventivas ante las condiciones previstas, especialmente por la combinación de temperaturas elevadas y la presencia de polvo en suspensión que podría afectar la visibilidad en distintos sectores de la ciudad.

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