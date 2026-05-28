Imparte Derechos Humanos charla sobre acoso escolar a familias de la colonia México 68

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La actividad buscó fortalecer la prevención y atención del bullying desde el entorno familiar y escolar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio impartió la charla “Acoso escolar: comprensión, prevención y acción” a madres y padres de familia de la Escuela Primaria Liberación, ubicada en la colonia México 68.

El director de la dependencia, Santiago González Reyes, informó que la actividad tuvo como objetivo sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia de identificar conductas relacionadas con el acoso escolar y promover mecanismos de prevención y atención.

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Durante la sesión se abordaron temas relacionados con la comunicación entre familias y niñas, niños y adolescentes, así como estrategias para fortalecer entornos escolares seguros y libres de violencia.

“Durante la actividad se abordó la importancia de identificar conductas de acoso escolar”.

El funcionario destacó que las acciones buscan involucrar tanto a instituciones educativas como a madres y padres de familia en la construcción de espacios de convivencia respetuosos y con enfoque en derechos humanos.

Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal continuará desarrollando actividades preventivas en planteles educativos de distintos sectores de Ciudad Juárez.

“Seguiremos trabajando en conjunto con las instituciones educativas y las familias”.

La Dirección de Derechos Humanos reiteró que la prevención del acoso escolar requiere participación comunitaria y coordinación entre escuelas, familias y autoridades para proteger el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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