Apoya Dirección de Limpia a familia afectada por incendio en la colonia Che Guevara

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Cuadrillas municipales realizaron labores de retiro de objetos dañados y limpieza en la vivienda afectada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Limpia brindó apoyo a una familia de la colonia Che Guevara que resultó afectada por un incendio registrado en su vivienda, mediante labores de retiro de enseres y limpieza del inmueble.

El titular de la dependencia, Gibran Solís, informó que la intervención se realizó luego de recibir una solicitud de apoyo por parte de habitantes del sector, quienes pidieron asistencia municipal para atender las afectaciones ocasionadas por el siniestro.

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Las cuadrillas municipales acudieron al domicilio para retirar muebles y objetos dañados por el fuego, además de colaborar en las labores de limpieza al interior de la vivienda.

“Nos solicitaban ayuda para retirar los enseres que fueron dañados por el fuego”.

El funcionario explicó que el personal trabajó directamente dentro del inmueble para facilitar las tareas de disposición de residuos y permitir que la familia afectada pudiera comenzar con la recuperación del espacio.

Solís señaló que estas acciones forman parte de la instrucción del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de mantener apoyo cercano a la ciudadanía en situaciones de emergencia o contingencia.

“Tratamos de apoyar a través de las cuadrillas para facilitar un poco la situación”.

La Dirección de Limpia indicó que mantiene disposición para atender solicitudes similares relacionadas con incendios u otras emergencias que generen acumulación de residuos y afectaciones en viviendas.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a reportar situaciones de riesgo y solicitar apoyo institucional en casos de contingencias que requieran intervención de servicios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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