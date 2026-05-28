Llega programa “Juárez Amanece Limpio” a la colonia Juanita Luna

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Dependencias municipales retiraron basura, escombro y llantas en un arroyo del norponiente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El programa municipal “Juárez Amanece Limpio” llegó este jueves a la colonia Juanita Luna, en el norponiente de Ciudad Juárez, donde personal de distintas dependencias realizó labores de limpieza y rehabilitación en un área utilizada como tiradero clandestino.

Las acciones se concentraron en un escurrimiento natural y un arroyo que divide el sector, donde cuadrillas de la Coordinación General de Seguridad Vial y de la Dirección de Limpia retiraron basura, llantas, hierba, tierra de arrastre y escombro acumulado.

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El coordinador de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, informó que en esta jornada participaron más de 130 trabajadores municipales en conjunto con vecinas y vecinos del sector.

“Estamos interviniendo en esta cuarta jornada de Juárez Amanece Limpio”.

El funcionario explicó que habitantes de la zona señalaron que personas ajenas a la colonia utilizan el lugar para arrojar desechos y escombro, situación que ha generado problemas ambientales y de imagen urbana.

Como parte de la estrategia para evitar nuevos tiraderos clandestinos, personal municipal inició la plantación de 80 árboles que funcionarán como barrera física para impedir el acceso de vehículos al área intervenida.

Durante la jornada fueron retiradas 638 llantas, 250 toneladas de basura y hierba, 131 toneladas de tierra de arrastre, seis toneladas de tiliches y 216 toneladas de escombro.

Para las labores se utilizaron alrededor de 10 dompes y cinco máquinas pesadas, entre ellas retroexcavadoras y excavadoras.

La presidenta del comité de vecinos, Crystal Rosana López, destacó la participación de habitantes de la colonia para mantener limpio el espacio y vigilar que no continúe el depósito ilegal de basura.

“De aquí en adelante cada que veamos que tiran basura, lo vamos a reportar”.

La representante vecinal indicó además que las y los colonos buscarán organizarse para cuidar los árboles plantados y solicitaron mejoras en alumbrado público debido a la oscuridad de la zona.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió al lugar para supervisar las labores y atender peticiones de habitantes del sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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