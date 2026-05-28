Promueve programa “Balón por la Paz” convivencia entre estudiantes en Ciudad Juárez

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Las actividades forman parte de las Jornadas por la Paz impulsadas en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las Jornadas por la Paz impulsadas por la Secretaría de Gobernación y el Gobierno Municipal, se realizó el evento “Balón por la Paz” en la Escuela Primaria Federal Sentimientos de la Nación, ubicada en el fraccionamiento Villa Residencial del Real.

La actividad fue organizada en coordinación con la Dirección General de Centros Comunitarios y reunió a estudiantes de quinto y sexto grado en dinámicas enfocadas en promover la convivencia, el trabajo en equipo y la cultura de paz.

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Las Jornadas por la Paz forman parte de estrategias nacionales orientadas a fortalecer el tejido social, prevenir adicciones y generar entornos positivos para niñas, niños y jóvenes.

Durante la jornada, las y los alumnos participaron en actividades de activación física y elaboraron mensajes alusivos a la paz sobre figuras de balones pintadas en lonas.

Posteriormente, cada grupo recibió un balón para su salón y la institución educativa obtuvo además dos porterías para actividades deportivas.

También se realizaron torneos amistosos entre estudiantes con el objetivo de fomentar la sana convivencia y la recreación.

“Estamos muy contentos de impulsar este tipo de programas que fortalecen la convivencia y la paz”.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó que estas actividades responden a la instrucción del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de fortalecer programas dirigidos a niñas, niños y jóvenes en coordinación con familias y personal docente.

Por su parte, Alejandro Loaeza Canizales, representante del Gobierno Federal en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Ciudad Juárez, señaló que este tipo de acciones permiten atender problemáticas sociales desde las escuelas y comunidades.

“Estas acciones permiten atender las causas sociales desde las comunidades y escuelas”.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando programas comunitarios y actividades preventivas para fortalecer la convivencia social y promover entornos de paz en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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