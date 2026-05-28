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Afina selección mexicana U18 detalles para debut en la FIBA AmeriCup 2026

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POR Redacción ADN / Agencias
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El representativo nacional venció a la Selección León 450 previo al arranque del torneo continental en Guanajuato.

León, Gto. (ADN/Staff) – La Selección Mexicana de basquetbol U18 continúa su preparación rumbo a la FIBA U18 AmeriCup León 2026, torneo continental que se disputará del 1 al 7 de junio en Guanajuato.

El equipo dirigido por Juan Escalante sostuvo un encuentro amistoso ante la Selección León 450, al que superó con marcador de 93-73 como parte de los últimos ajustes antes del debut oficial en la competencia.

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El representativo nacional mostró intensidad ofensiva y dominio bajo el tablero durante gran parte del encuentro, imponiéndose 25-10 en el primer cuarto, 59-31 al medio tiempo y 81-57 al finalizar el tercer periodo.

Todos los jugadores convocados tuvieron participación en el partido de preparación, entre ellos Yair Olano, Ayrton Vallejo, Cisco Muñoz, André Smith, Adrien Porras, Miguel Ayala, Isaiah Barnes, Carter Barnes, Elías Ramos, Emiliano Bernal, Jacob García, Román Esparza y Federico Núñez.

El encuentro se desarrolló en el Parque Deportivo Antonio “Tota” Carbajal, donde la selección mexicana cerró parte de su preparación antes de enfrentar a Venezuela en un segundo amistoso.

México competirá en el Grupo A junto a Estados Unidos, Brasil y Argentina, mientras que el Grupo B estará integrado por República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Canadá.

“La escuadra mexicana arrancará situada en el grupo ‘A’ junto a Estados Unidos, Brasil y Argentina”.

El representativo mexicano debutará el 1 de junio frente a Brasil, posteriormente enfrentará a Estados Unidos el 2 de junio y cerrará la fase de grupos el 4 de junio ante Argentina. Todos los encuentros están programados para las 20:00 horas.

La FIBA U18 AmeriCup otorgará cuatro boletos para la Copa del Mundo Sub-19 de 2027.

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