Entrega IMM más de mil 500 despensas a familias en Ciudad Juárez

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El apoyo alimentario benefició a mujeres atendidas por el Instituto Municipal de las Mujeres durante el primer trimestre de 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en coordinación con el Banco de Alimentos de Ciudad Juárez A.C., entregó mil 535 despensas a mujeres y sus familias durante el primer trimestre de 2026 como parte de las acciones de apoyo integral y prevención de la violencia de género.

La dependencia informó que entre enero y marzo se distribuyeron alimentos y artículos de limpieza a personas que reciben atención especializada en las distintas unidades del IMM.

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Las autoridades señalaron que el objetivo de estas acciones es fortalecer la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas y reforzar el acompañamiento institucional con perspectiva de género.

Durante este periodo se realizaron 29 jornadas de entrega en diferentes puntos de atención del Instituto Municipal de las Mujeres.

El programa benefició a 328 mujeres y 48 hombres, quienes forman parte de procesos de atención y acompañamiento brindados por la institución municipal.

“Estas acciones conjuntas refrendan el compromiso del Instituto para impulsar apoyos integrales para las mujeres y sus familias”.

El IMM explicó que los apoyos se asignan a partir de estudios socionutricios y de las necesidades detectadas durante los procesos de atención psicológica, jurídica y social.

La dependencia indicó que la colaboración con el Banco de Alimentos busca complementar las estrategias de prevención y atención a situaciones de vulnerabilidad económica y violencia familiar en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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