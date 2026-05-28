Preparan capacitación especializada para fortalecer atención de contingencias ambientales en Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales impulsarán formación para primeros respondientes y personal operativo en gestión de riesgos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión de Ecología y Protección Civil sostuvieron una reunión con la titular de la Coordinación de Resiliencia Municipal, Yesenia Arlet Hidalgo, para conocer los proyectos de capacitación dirigidos a fortalecer la respuesta ante contingencias ambientales y situaciones de emergencia en Ciudad Juárez.

Durante la sesión, la funcionaria informó que en agosto se llevará a cabo una capacitación especializada y un foro en materia de gestión de riesgos dirigidos a enlaces de Resiliencia de dependencias municipales y personal operativo involucrado en la atención de emergencias.

- Publicidad - HP1

La coordinadora de la Comisión, Laura Fernanda Ávalos Medina, junto con los regidores Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y José Eduardo Valenzuela Martínez, conocieron los detalles de las estrategias orientadas a mejorar la preparación de primeros respondientes.

La capacitación abordará temas relacionados con atención de desastres naturales, inundaciones, incendios y otros eventos que pudieran afectar a la población, además de protocolos para atención emocional y psicológica en situaciones de crisis.

“El objetivo es fortalecer los conocimientos y capacidades de quienes intervienen como primeros respondientes ante situaciones de riesgo”.

Hidalgo señaló que en los últimos años Ciudad Juárez ha enfrentado fenómenos naturales y contingencias que anteriormente no se presentaban con la misma frecuencia, lo que hace necesario actualizar herramientas y procedimientos de actuación.

En la reunión también participó personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), que presentó avances de las campañas de esterilización de animales de compañía.

La coordinadora jurídica de DABA, Cinthia Jiménez, informó que actualmente se programan hasta 500 esterilizaciones durante los fines de semana, con jornadas de 250 procedimientos tanto sábado como domingo.

Por su parte, Jorge Bautista explicó que las campañas se desarrollan en escuelas, Centros Comunitarios y otros espacios accesibles para la ciudadanía en distintos puntos de la ciudad.

“La atención se desarrolla de las 07:00 a las 16:00 horas”.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de las estrategias integrales para fortalecer la capacidad de respuesta institucional y mejorar la atención preventiva en beneficio de la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.