Presentan a regidores avances de campaña permanente de prevención del suicidio en Juárez

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Autoridades municipales reportaron talleres, atención psicológica y estrategias enfocadas en jóvenes y adultos mayores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones conjuntas de Familia y Asistencia Social y Planeación del Desarrollo Municipal conocieron los avances de las estrategias implementadas por dependencias municipales dentro de la campaña permanente de prevención del suicidio en Ciudad Juárez.

La coordinadora de la Comisión de la Familia, Sandra García Ramos, informó que personal del DIF Municipal y de la Dirección General de Salud presentó resultados de las acciones desarrolladas en materia de salud mental.

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La regidora señaló que se han impulsado campañas informativas, talleres y capacitaciones dirigidas a reducir conductas suicidas y promover el bienestar emocional entre distintos sectores de la población.

La coordinadora de Salud Mental del DIF Municipal, Liliana Barraza, explicó que desde enero participan semanalmente en un espacio de acompañamiento psicológico transmitido por Canal 44, donde se atienden llamadas de personas que solicitan apoyo emocional y orientación.

Indicó que gran parte de los casos relacionados con riesgo suicida corresponden a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 17 años, aunque también se ha detectado un incremento en solicitudes de apoyo por parte de adultos mayores.

“Muchos ciudadanos mayores de 60 años refieren sentirse en situación de abandono”.

La funcionaria agregó que entre niñas, niños y adolescentes las principales problemáticas identificadas están relacionadas con acoso escolar y posibles situaciones de violencia familiar.

Por su parte, el coordinador médico de la Dirección General de Salud Municipal, Jonathan Guillermo Garibo García, informó que Chihuahua mantiene una tasa cercana a 16.8 suicidios por cada 100 mil habitantes, cifra superior al promedio nacional, de acuerdo con datos del INEGI.

Explicó que aunque Ciudad Juárez no es considerado foco rojo en este indicador, el Municipio mantiene programas preventivos mediante talleres y actividades desarrolladas en escuelas, empresas y centros comunitarios.

Garibo García destacó que aproximadamente el 80 por ciento de los suicidios corresponde a hombres, por lo que una de las estrategias principales consiste en combatir el estigma relacionado con la atención a la salud mental.

Durante 2025 se impartieron 12 talleres con la participación de alrededor de 2 mil 600 personas, mientras que en 2026 cerca de mil 600 estudiantes han participado en actividades enfocadas en prevención del suicidio y manejo emocional.

“Una de las principales estrategias consiste en combatir el estigma relacionado con la salud mental”.

Las autoridades municipales señalaron que el Centro Comunitario Urbano B también brinda atención psicológica especializada y otros servicios dirigidos principalmente a jóvenes en temas de salud emocional y prevención social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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