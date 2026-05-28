Imparte Derechos Humanos curso sobre prevención de homofobia, bifobia y transfobia en CBTis 114

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La actividad buscó promover el respeto y la inclusión entre estudiantes de nivel medio superior en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio impartió el curso “Prevención de la homofobia, bifobia y transfobia” a estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 114, como parte de las acciones para promover espacios escolares seguros y libres de violencia.

La actividad estuvo dirigida a alumnas y alumnos del plantel y abordó temas relacionados con diversidad sexual, identidad y expresión de género, así como la importancia del respeto y la no discriminación dentro de la comunidad estudiantil.

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El director de Derechos Humanos, Santiago González Reyes, informó que el curso incluyó dinámicas de reflexión y participación para que las y los jóvenes identificaran cómo los prejuicios y distintas formas de violencia pueden manifestarse en la vida cotidiana.

“Fue a través de preguntas y espacios de reflexión que las y los jóvenes pudieron identificar cómo la violencia y los prejuicios pueden manifestarse”.

El funcionario señaló que estas actividades también buscan fortalecer la empatía y el reconocimiento del papel que cada persona puede desempeñar en la construcción de ambientes más incluyentes y seguros.

Asimismo, destacó que la dependencia municipal mantiene acciones permanentes en planteles educativos enfocadas en derechos humanos, convivencia respetuosa y prevención de la violencia entre adolescentes y juventudes.

“Estas acciones buscan fortalecer una cultura de derechos humanos, convivencia respetuosa y prevención de la violencia”.

La Dirección de Derechos Humanos reiteró que continuará colaborando con instituciones educativas para impulsar actividades de sensibilización y promoción del respeto a la diversidad en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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