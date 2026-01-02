Impulsa Estado regeneración del tejido social con donación y comodato de 23.5 hectáreas en Juárez

Publicidad - LB2 -

El Gobierno de Chihuahua asignó reserva territorial para proyectos sociales, educativos y de atención a grupos vulnerables, con beneficio estimado en 123 mdp.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), otorgó durante 2025 cerca de 23.5 hectáreas de reserva territorial en Ciudad Juárez mediante esquemas de donación y comodato, con el objetivo de impulsar proyectos sociales, educativos y de atención a grupos vulnerables.

Las acciones, concentradas en zonas con rezago histórico, representan un beneficio social estimado en 123 millones de pesos, al destinar predios públicos para infraestructura comunitaria, educativa y de servicios, así como para el desarrollo de vivienda social.

El delegado regional de Coesvi, Óscar Lozoya, señaló que la estrategia responde a una visión de desarrollo urbano integral, orientada a construir comunidades completas que articulen vivienda con espacios de convivencia y acceso a servicios.

“Tenemos el compromiso, instruido por la gobernadora Maru Campos, de aportar a la consolidación de comunidades completas, con espacios que acerquen servicios, fomenten la convivencia y ayuden a recomponer el tejido social desde la niñez, la familia y la comunidad”.

De acuerdo con la dependencia, el trabajo coordinado con organizaciones de la sociedad civil, instancias educativas y distintos órdenes de gobierno ha permitido garantizar la instalación de infraestructura social considerada clave para la cohesión comunitaria, como centros comunitarios, espacios de atención a la niñez y equipamiento educativo.

Entre los proyectos respaldados se encuentran el Centro Comunitario en Parajes de San José, un Centro de Atención Infantil (CAI), la próxima construcción de un Hospital para Personas con Discapacidad, así como la edificación de escuelas y oficinas gubernamentales que acercan servicios públicos a colonias periféricas.

Adicionalmente, la donación de más de 19 hectáreas al Gobierno Federal permitirá avanzar en la construcción de miles de viviendas de carácter social, con lo que se busca atender la demanda habitacional y contribuir a la regeneración del entorno urbano en la frontera.

