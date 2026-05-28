Refuerza Servicios Públicos acciones preventivas contra la rickettsia en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Programas de limpieza y retiro de llantas han permitido eliminar miles de toneladas de residuos y focos de riesgo sanitario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos reforzó las acciones preventivas contra la rickettsia mediante programas permanentes de limpieza, retiro de tiliches y recolección de llantas en distintos sectores de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, César Tapia Martínez, informó que entre el 1 y el 27 de mayo se intensificaron las labores a través de programas como “Punto Limpio a tu Colonia”, “Puntos Limpios Fijos”, “Destilichadero” y “Desllanteo”.

- Publicidad - HP1

El funcionario explicó que estas estrategias buscan reducir la proliferación de fauna nociva y disminuir riesgos sanitarios asociados con la acumulación de basura y llantas abandonadas.

Durante 15 jornadas del programa “Punto Limpio a tu Colonia” fueron retiradas 270 toneladas de tiliches, mientras que mediante cuatro puntos fijos de recolección se levantaron otras 288 toneladas de residuos voluminosos.

“Debo reconocer y agradecer a la ciudadanía porque nos han hecho el favor de llevar lo que no se llevan los camiones recolectores”.

Tapia Martínez detalló que mediante el programa de Destilichadero se realizaron 53 recorridos durante mayo, logrando retirar 140 toneladas de tiliches, 3 mil 997 llantas y 155 toneladas de hierba y basura.

Además, mediante las acciones de Desllanteo fueron retiradas 12 mil 562 llantas abandonadas en la vía pública, consideradas focos importantes para la proliferación de garrapatas y otros riesgos sanitarios.

El director de Servicios Públicos recordó que las llantas acumuladas generan condiciones propicias para la incubación de garrapatas, por lo que insistió en la importancia de aprovechar los programas gratuitos de disposición de residuos.

“Las llantas tienen el clima perfecto donde se incuban las garrapatas”.

El funcionario destacó que las acciones forman parte de la estrategia preventiva del Gobierno Municipal para mantener espacios públicos limpios y disminuir riesgos relacionados con la rickettsia.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la vía pública y utilizar adecuadamente los programas municipales de recolección y limpieza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.