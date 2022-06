El pasado domingo 5 de junio México volvió a las urnas, tuvimos elecciones en 6 estados, en los cuales MORENA conquista cuatro Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas; y la alianza Va Por México! Los estados de Aguascalientes y Durango. Pero tengo una pregunta que desde el domingo, cuando presentaron el conteo rápido del PREP, me está retumbando en mi cabeza. ¿Quién perdió en las urnas y quien perdió el pasado domingo?

De entrada, perdió la participación ciudadana, el abstencionismo cada vez más presente. Es verdaderamente preocupante los tiempos democráticos que estamos viviendo. Los resultados de lo pasados comicios marcan una ruta de vida o muerte. Aquí aplica el viejo dicho que en la política no hay sorpresas, si no sorprendidos. Estuvo pronosticado que estos serian los resultados. Y esto que escribo el día de hoy va más dirigido para aquellos que están dando brincos de gusto por la victoria de MORENA y la derrota del PRI.

Lo primero que debo reconocer es que sigue viva la fuerza, el liderazgo por que si, aunque me pese lo tiene y la imagen de López Obrador, a pesar de los escándalos, del fracaso es su gestión. Que, si el señor presidente dice que el cielo es verde, aunque todos sepamos que es azul, millones de mexicanos dirán que por que lo dice AMLO el cielo es verde, amor real o por conveniencia, pero al final amor. Las elecciones a gobernador le han arrebatado al PRI más que los porcentajes de votación, MORENA les arrebato estados considerados bastiones.

Aquí es donde se pone interesante el asunto, empecemos por Hidalgo el gran bastión priista, nunca ha gobernado otro partido, fue desbancado el PRI por primera vez en la historia. Julio Menchaca el candidato morenista, se impone con el 62% de los votos, la coalición va por México quedó en un lejano segundo lugar. Julio Menchaca fue priista por más de 30 años, se integró a sus filas desde la década de los 80 teniendo a lo largo del camino diferentes cargos importantes dentro de la administración gubernamental y permaneció en el PRI hasta el 2015. Un crecimiento y doctrinas totalmente priistas.

Quintana Roo, la virtual ganadora Mara Lezama, al obtener 56.40 % de los votos, comunicóloga quien inicia su carrera política en el 2018 como presidenta del ayuntamiento de Benito Juárez posteriormente pide licencia para contender por la gubernatura. Desde la genuina gestión social a través de los medios de comunicación construyó esta maratónica y rápida carrera política.

Américo Villarreal Anaya ganó Tamaulipas con el 49.9% de votos, médico cardiólogo e hijo de un exgobernador Priista en mencionado estado, lo cual desde muy joven se motivó a integrarse a las filas del partido político de su padre, en efecto jamás tuvo un cargo de representación popular emanado de estas siglas, pero si estuvo en la función pública dentro del sector salud ocupando diversos cargos. En 2016 se integra a las filas del partido de regeneración nacional.

En Oaxaca gana las elecciones Salomón Jara con el 61.4% de votos, el ahora gobernador electo se integra al partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989 convirtiéndose en fundador de este partido en el estado, fue presidente, diputado federal, diputado local y diversos cargos por estas siglas.

El candidato de la alianza Va por México: PRI, PAN, PRD, Esteban Villegas; con un 55.2% se convierte en gobernador electo por el estado de Durango, médico cirujano de profesión y político, ha estado en las filas del PRI desde el comienzo de su carrera donde ha ocupado puestos administrativos y legislativos.

Tere Jimenez, la panista politóloga, candidata por la alianza PRI, PAN, PRD, gana Aguascalientes con 54.9% de los votos, ha sido legisladora y presidenta municipal de la capital del estado. Afiliada a Acción Nacional desde el 2003.

La paradoja del triunfo de morena en los cuatro estados que le permite avanzar en un dominio nacional, es que tres tienen origen en el PRI, el instituto que sirvió de escuela para muchos políticos que generación tras generación aprendieron a saltar de un presidente a otro, como luego lo supieron hacer de un partido a otro. Muchas generaciones de políticos aprendieron a mantenerse en la cúspide del poder. Lo cierto es que el pasado domingo se cumplió lo que los analistas ya nos habían dicho, valdría la pena que aquellos que celebran revisaran el origen de sus gobernantes.

Morena es lo peor, lo más sucio que había en el PRI, aquellos que solo ganan elecciones mediante trampas y alianzas con criminales. Toca a una generación de jóvenes que decide quedarse en el revolucionario institucional, cargar con una lápida de la corrupción, de la traición y pagar los platos rotos de aquellos que ahora se visten de guinda y con la mano en la cintura aplauden a aquel que se ha convertido en su salvador para seguir teniendo vigencia en el poder. Encontraron un camino para redimirse políticamente, realmente pareciera que al cambiar de color los purificaron. Morena no es un partido político es un fulgor de oportunismo y agravios.

Lamento informarles los que muchos ya sabemos, el que es corrupto, ladrón y embustero lo será desde cualquier tribuna, color o posición que ocupe, no es un instituto político, es la gente que aprendió a hacerle daño al país.

Simplemente se rejuvenecieron con una imagen con otras siglas y otro color de piel, tal y como las víboras, mudan de piel, pero siguen siendo reptiles. El Viejo PRI sigue vivo en MORENA y parece a nadie importarle.

A nivel local andamos en las mismas, ex dirigentes, exdiputados, exfuncionarios emanados del PRI, ahora los vemos de aplaudidores en las filas de MORENA. Y a los que fundaron su partido los hacen menos, siempre he pensado y creo que alguna vez al topármelo en un restaurante le mencione al ahora diputado Benjamín Carrera que él debió ser el candidato natural por MORENA a la presidencia de mi municipio Juárez y no un expanista, siendo el Dr. Carrera fundador del partido que ahora gobierna.

¡Tal pareciera que López Obrador los mete en agua bendita y salen como dinosaurios virginales, totalmente purificados!