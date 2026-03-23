Presentarán obras sobre historia y literatura chihuahuense en Uruachi

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Libros abordan los 67 municipios y autores del estado en los siglos XIX y XX.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez informó que serán presentadas en Uruachi dos obras dedicadas a la historia y literatura del estado de Chihuahua, como parte de las actividades culturales por el aniversario de dicho municipio.

Se trata de los libros Bicentenario Municipal del Estado de Chihuahua y La Literatura Chihuahuense en los siglos XIX y XX, elaborados con el apoyo de la administración municipal en colaboración con escritores independientes de la localidad.

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El autor Román Corral Sandoval explicó que el primero de los textos reúne información histórica, geográfica, sociológica, cultural y turística de los 67 municipios del estado, resultado de una investigación de campo que se extendió por aproximadamente tres años.

“En ninguna parte, más que aquí en Juárez se publicó esta edición… fue una obra emblemática para conmemorar los 200 años de la fundación de Chihuahua”

El segundo libro corresponde a una antología que integra el trabajo de 12 autores, con un enfoque en 24 escritores chihuahuenses de los siglos XIX y XX, entre ellos figuras relevantes de la literatura estatal.

Ambas obras serán presentadas los días 4 y 5 de abril en el municipio de Uruachi, en el marco de la conmemoración por los 290 años de su fundación, como parte de un programa cultural orientado a difundir la identidad regional.

El proyecto busca fortalecer el interés por la lectura, la historia y la cultura local, en un contexto donde, de acuerdo con datos referidos por el autor, Chihuahua presenta bajos niveles de hábito lector.

Estas acciones forman parte del impulso a la promoción cultural en el estado, con el objetivo de acercar contenidos históricos y literarios a nuevas generaciones y reforzar el arraigo por la identidad chihuahuense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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