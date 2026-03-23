Presentan resultados de campaña “Esto también es violencia” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Estrategia busca visibilizar formas de violencia normalizadas en la vida cotidiana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), presentó los resultados de la campaña “Esto también es violencia”, como parte de la estrategia “Lo Hacemos por Todas”, enfocada en la prevención y atención de la violencia de género.

Durante el informe, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se destacó que esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar distintas formas de violencia que suelen normalizarse o pasar desapercibidas en la vida diaria.

- Publicidad - HP1

La directora del IMM, Elvira Urrutia Castro, explicó que la campaña busca que las mujeres puedan identificar y nombrar tipos de violencia como la psicológica, económica, digital, vicaria y obstétrica, entre otras, como paso fundamental para acceder a la justicia.

“La violencia no siempre es visible o extrema; por eso poder reconocerla y nombrarla… es fundamental para romper con el espiral de la violencia”

Como parte de la estrategia de difusión, se instalaron 10 espectaculares, anuncios en camiones y puentes, así como spots para televisión y radio, con el fin de ampliar el alcance del mensaje.

Además, se implementaron acciones complementarias como la distribución de mil 800 tabloides informativos, 250 llaveros con tecnología NFC y violentómetros con código QR, herramientas diseñadas para facilitar el acceso a información sobre violencia de género.

También se habilitó una cuenta en redes sociales para difundir contenidos relacionados con la campaña y promover la participación ciudadana en la identificación de estas conductas.

Estas acciones forman parte de una política municipal orientada a prevenir la violencia contra las mujeres y fortalecer la cultura de denuncia y atención en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.