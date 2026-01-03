Movil - LB1A -
    enero 3, 2026 | 17:43
    Presentan libritos navideños en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La actividad busca fomentar la lectura y el encuentro cultural entre autores y comunidad en un espacio emblemático de Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Juárez, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en coordinación con la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez A.C., llevará a cabo la presentación de libritos navideños el próximo martes 6 de enero en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

    El evento se realizará a partir de las 5:00 de la tarde, en las instalaciones del museo ubicadas dentro del parque El Chamizal, con el propósito de crear un espacio cercano de convivencia entre autores, lectores y la comunidad, en el que la lectura sea el eje central de la experiencia cultural durante la temporada decembrina.

    La presentación de estos materiales literarios tiene como objetivo impulsar el interés por la literatura, promover el diálogo en torno a los libros y reforzar el papel del museo como un espacio activo de difusión cultural, abierto tanto a las familias juarenses como a visitantes de la región fronteriza.

    Desde IPACULT se subrayó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer la colaboración entre el sector público y la comunidad cultural, así como a incentivar el uso permanente de los espacios culturales de la ciudad.

    “Desde el IPACULT buscamos generar, de manera conjunta con empresas, creadores artísticos, promotores y gestores culturales, el uso activo de los espacios culturales, así como una agenda artística que permita a las familias juarenses y a nuestros vecinos de El Paso disfrutar de presentaciones, conversatorios y exhibiciones, fortaleciendo redes de colaboración entre la comunidad cultural y el Gobierno Municipal”.

    En la actividad participarán la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez A.C., el IPACULT y el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, como parte de los esfuerzos por ofrecer propuestas culturales accesibles y de calidad, orientadas a consolidar la vida cultural de la ciudad.

