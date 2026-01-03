Presentan libritos navideños en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La actividad busca fomentar la lectura y el encuentro cultural entre autores y comunidad en un espacio emblemático de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Juárez, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en coordinación con la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez A.C., llevará a cabo la presentación de libritos navideños el próximo martes 6 de enero en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

El evento se realizará a partir de las 5:00 de la tarde, en las instalaciones del museo ubicadas dentro del parque El Chamizal, con el propósito de crear un espacio cercano de convivencia entre autores, lectores y la comunidad, en el que la lectura sea el eje central de la experiencia cultural durante la temporada decembrina.

- Publicidad - HP1

La presentación de estos materiales literarios tiene como objetivo impulsar el interés por la literatura, promover el diálogo en torno a los libros y reforzar el papel del museo como un espacio activo de difusión cultural, abierto tanto a las familias juarenses como a visitantes de la región fronteriza.

Desde IPACULT se subrayó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer la colaboración entre el sector público y la comunidad cultural, así como a incentivar el uso permanente de los espacios culturales de la ciudad.

“Desde el IPACULT buscamos generar, de manera conjunta con empresas, creadores artísticos, promotores y gestores culturales, el uso activo de los espacios culturales, así como una agenda artística que permita a las familias juarenses y a nuestros vecinos de El Paso disfrutar de presentaciones, conversatorios y exhibiciones, fortaleciendo redes de colaboración entre la comunidad cultural y el Gobierno Municipal”.

En la actividad participarán la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez A.C., el IPACULT y el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, como parte de los esfuerzos por ofrecer propuestas culturales accesibles y de calidad, orientadas a consolidar la vida cultural de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.