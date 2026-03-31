Impulsa JMAS uso de agua tratada para riego en fraccionamientos de Ciudad Juárez

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Proyecto busca preservar agua potable y beneficiará al menos 10 parques en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) implementa un proyecto para sustituir el uso de agua potable por agua tratada en el riego de áreas verdes, en fraccionamientos ubicados entre las calles Montebello y San Antonio.

Como parte de esta estrategia, se realiza la instalación de una red de distribución de agua tratada, lo que permitirá destinar el agua potable exclusivamente para consumo humano y optimizar el uso del recurso hídrico.

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El coordinador de residentes de la JMAS, Omar Villegas, explicó que el proyecto contempla beneficiar directamente a 10 parques de la zona, que actualmente utilizan agua potable para su mantenimiento.

“Se suministrará directamente agua tratada a las áreas verdes, generando un beneficio directo para los vecinos”.

Debido a estas obras, permanece cerrada la calle Montebello en el tramo comprendido entre Pedro Rosales de León y Misiones del Sur, con acceso restringido únicamente a tráfico local.

Los trabajos incluyen también la reposición de 430 metros lineales de tubería de drenaje, así como la instalación del sistema en la calle San Luis Rey.

La JMAS informó que las labores concluirán el próximo 12 de abril y que, durante el periodo vacacional de Semana Santa, se concentrarán en zonas específicas para reducir afectaciones viales durante el regreso a clases.

Con este proyecto, el organismo busca fortalecer el uso sostenible del agua en la ciudad, mediante infraestructura que permita aprovechar recursos tratados y preservar el suministro potable para la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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