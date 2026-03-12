Presenta IMM programa de intervención con mujeres en reclusión en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El proyecto promueve autocuidado, sororidad y redes de apoyo entre mujeres privadas de la libertad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) presentó un programa de intervención dirigido a mujeres privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil No. 2, como parte de las actividades de la Semana Conmemorativa por los Derechos de las Mujeres, organizada por la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Durante el panel “Todas tenemos algo que decir: Escritura, cuidados colectivos y sororidad en contextos de reclusión”, el equipo del instituto expuso los resultados de la escuelita feminista “Entre Nosotras: redes y cuidados colectivos”, un proyecto enfocado en fortalecer el sentido de comunidad y la autonomía entre las participantes.

El programa se desarrolló a lo largo de nueve sesiones, en las que se abordaron temas como roles y estereotipos de género, tipos y modalidades de violencia, estereotipos de belleza, cuidados colectivos, sororidad y salud sexual y reproductiva.

Además, se realizaron talleres de escritura como herramienta de expresión política y emocional, con el objetivo de que las participantes pudieran compartir sus experiencias y reflexionar sobre su contexto.

Angélica López Muñoz, encargada de Investigación del IMM, explicó que la escuelita feminista se estructura en tres ejes de intervención: primero se presentan las bases teórico-políticas; posteriormente se promueve la construcción de conocimiento a partir de las experiencias de las participantes; y finalmente se generan reflexiones sobre las tensiones que surgen en las intervenciones institucionales en espacios de reclusión.

Por su parte, Alexia Buendía Peña, coordinadora de Comunicación Social del instituto, señaló que el proyecto reconoce a las mujeres privadas de la libertad como sujetas políticas con capacidad de agencia, y busca promover la autonomía, la sororidad y el autocuidado dentro del contexto de encierro.

El equipo del IMM indicó que, como resultado del programa, se observaron mayores expresiones de afecto, confianza y apoyo entre las participantes, fortaleciendo las redes de cuidado dentro del centro penitenciario.

Finalmente, Ana Karina Ruiz Trevizo, coordinadora de Transversalización, destacó que los talleres de escritura y expresión artística permitieron la construcción de relatos propios, generando espacios de reflexión y reconocimiento personal para las mujeres participantes.

