Presenta IMIP Radiografía Socioeconómica 2025 de Ciudad Juárez

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El documento reúne indicadores actualizados sobre economía, población e infraestructura para apoyar la planeación urbana y atraer inversiones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) presentó la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2025: Así comenzó 2026, un documento que concentra información estadística sobre los principales indicadores de la ciudad y que servirá como herramienta para la toma de decisiones, la planeación del desarrollo y la promoción de inversiones.

Durante la conferencia semanal del Gobierno Municipal, el alcalde Héctor Ortiz Orpinel destacó que este estudio se ha elaborado de manera ininterrumpida durante dos décadas y se ha consolidado como una referencia para inversionistas interesados en establecerse en Ciudad Juárez, al ofrecer información sobre infraestructura, educación, industria, economía y desarrollo urbano.

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El presidente municipal señaló que este tipo de instrumentos fortalece la confianza del sector privado y recordó que recientemente se anunciaron inversiones por alrededor de 50 millones de dólares, con una proyección de hasta 8 mil nuevos empleos para la ciudad.

El director general del IMIP, Roberto Mora Palacios, explicó que la radiografía se integra con información oficial del INEGI, el IMSS, el SAT, dependencias municipales y estatales, entre otras instituciones, lo que garantiza que los datos sean verificables y útiles para la planeación pública y privada.

El estudio analiza diez ejes estratégicos, entre ellos contexto regional, demografía, salud, educación, seguridad, economía, finanzas públicas, movilidad, infraestructura, equipamiento y medio ambiente.

Uno de los aspectos que resaltó el funcionario fue la transformación del sector industrial. Indicó que, aunque la industria maquiladora ha registrado una disminución en el número de trabajadores, las aportaciones al IMSS se mantienen estables debido al incremento gradual de los salarios, impulsado por la llegada de empresas de alta tecnología que demandan personal especializado.

Mora Palacios advirtió que esta evolución representa un desafío para las instituciones de educación superior, ya que deberán ampliar la formación de ingenieros y técnicos para responder a la creciente demanda del sector productivo. Como ejemplo, comentó que durante un encuentro con empresas taiwanesas se planteó la necesidad de miles de profesionistas especializados, cifra que supera ampliamente la oferta anual de egresados en la región.

La Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2025: Así comenzó 2026 se encuentra disponible en formato digital para consulta pública a través de las plataformas oficiales del IMIP.