Reforzará Municipio vigilancia en escuelas durante vacaciones de verano

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La SSPM implementará recorridos permanentes para prevenir robos y actos de vandalismo en los planteles educativos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reforzará la vigilancia en los planteles educativos durante el próximo periodo vacacional de verano, con el objetivo de prevenir robos y actos de vandalismo, informó el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El presidente municipal señaló que la corporación desplegará operativos con rondines permanentes en escuelas de distintos sectores de la ciudad, mientras las instituciones permanezcan sin actividades académicas.

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Ortiz Orpinel explicó que estas acciones buscan proteger la infraestructura educativa y evitar afectaciones al patrimonio escolar, ya que los daños ocasionados por robos o vandalismo repercuten directamente en el regreso a clases de miles de estudiantes.

Además de las labores de vigilancia, recordó que el Gobierno Municipal mantiene un programa permanente de apoyo a las escuelas mediante trabajos de pintura, impermeabilización, construcción de domos y otras acciones de mejoramiento, con el propósito de ofrecer espacios más seguros para la comunidad estudiantil.

El alcalde destacó que la coordinación entre las distintas dependencias municipales permitirá fortalecer las medidas preventivas durante el periodo vacacional y preservar las condiciones de los centros educativos.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa en las inmediaciones de las escuelas, con el fin de contribuir a la protección de estos espacios que forman parte del patrimonio de las familias juarenses.