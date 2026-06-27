Celebran padres de familia convivencia en el CEMATH para fortalecer la identidad familiar

Publicidad - LB2 -

La actividad reunió a 72 padres e hijos en una prueba piloto enfocada en reforzar los vínculos familiares y el sentido de pertenencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).– La Comisión de la Familia y Asistencia Social, en coordinación con la Dirección de Prevención Social, realizó una convivencia con usuarios del Centro Municipal para la Atención y Trabajo con Hombres y Masculinidades (CEMATH) para conmemorar el Día del Padre y promover el fortalecimiento de los vínculos entre padres e hijos.

Durante la jornada, los participantes elaboraron un escudo familiar con su apellido, una dinámica diseñada para fortalecer la identidad familiar, reconocer los valores compartidos y fomentar el sentido de pertenencia entre los asistentes.

- Publicidad - HP1

“Con esto buscamos que ellos encuentren, a través del escudo familiar, su historia, los valores que los representan y su trascendencia, fortaleciendo así su identidad como hombres y como familia”, expresó la regidora Sandra García Ramos, coordinadora de la Comisión de la Familia y Asistencia Social.

La actividad reunió a cerca de 72 padres de familia junto con sus hijos como parte de una prueba piloto impulsada por el Gobierno Municipal, dirigida a usuarios del CEMATH que participan en programas de atención y acompañamiento.

La regidora señaló que el fortalecimiento de la convivencia familiar busca generar cambios positivos en la comunidad, promoviendo que los participantes reconozcan la importancia de mantener una relación cercana con sus hijos y contribuir a un entorno social más sólido.

“Se buscará realizar una segunda edición en la que también participen las madres de familia, con el fin de elaborar un nuevo escudo que integre ambos apellidos y fortalezca aún más la identidad familiar”, agregó García Ramos.

En el encuentro también participó el director de Prevención Social, Antonio Salas, quien reiteró que la dependencia continuará impulsando programas y actividades orientadas a favorecer la integración familiar y fortalecer el tejido social en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.