Presenta Cultura programa de la Feria del Libro de la Frontera 2026

Publicidad - LB2 -

La décima edición se realizará del 22 al 31 de mayo en el Centro Cultural Paso del Norte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura presentó el programa general de la décima edición de la Feria del Libro de la Frontera (FELIF), que se llevará a cabo del 22 al 31 de mayo en el Centro Cultural Paso del Norte, en Ciudad Juárez.

El evento reunirá a más de 80 editoriales locales, nacionales e internacionales, además de ofrecer talleres, presentaciones literarias, conciertos y actividades gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades.

- Publicidad - HP1

La jornada inaugural del 22 de mayo incluirá la presentación de “Santino: El Camino del Mago”, una ópera clown a cargo de la compañía Triciclo Rojo acompañada por la Orquesta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Las funciones se realizarán a las 10:00 de la mañana y 7:00 de la tarde en el foro Víctor Hugo Rascón Banda.

Ese mismo día se desarrollará la mesa inaugural “El poema es un río de voces”, con la participación de Ernesto Lumbreras, así como la presentación del libro El corazón tiene razones que la razón no entiende, de Rosina Conde.

El programa contempla actividades literarias, musicales y escénicas durante diez días de actividades culturales en la frontera.

El 23 de mayo se realizará la charla “Noches con la literatura”, con la participación de Raquel Castro, Carlos Marín, César Gándara y Alberto Chimal.

Asimismo, el Programa Editorial de la Secretaría de Cultura y el CEJUM presentarán el libro Historias Compartidas junto a Alejandra Torres, Silvana Fernández y Cynthia Mata.

Para el 25 de mayo se tiene programada la puesta en escena Sueños de una ciudad perdida, de la compañía Telón de Arena.

El 28 de mayo se ofrecerá el concierto “Norte Sonoro”, a cargo de Jazzinger Z.

Las actividades concluirán el 31 de mayo con la presentación del libro Norteña Memorias del Comienzo, de Julieta Venegas, y un concierto dirigido por Héctor Infanzón.

La Secretaría de Cultura informó que el programa completo de actividades puede consultarse en las redes sociales oficiales de la Feria del Libro de la Frontera y de Cultura Zona Norte.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.