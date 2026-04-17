Convoca Cultura a participar en Premio Indígena Literario “Erasmo Palma” 2026

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Certamen busca promover lenguas originarias con premios de 50 mil pesos por categoría.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del estado de Chihuahua lanzó la convocatoria para el Premio Indígena Literario “Erasmo Palma” 2026, dirigida a integrantes de pueblos originarios con el objetivo de fortalecer la creación literaria en lenguas maternas.

El certamen está abierto a personas mayores de 18 años, hablantes nativos de una lengua originaria, nacidas en Chihuahua o con al menos cinco años de residencia comprobable en la entidad.

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La convocatoria contempla la participación en géneros como poesía, novela, cuento, ensayo literario y documentación de tradición oral, con temática libre y en modalidades escrita u oral.

Cada categoría otorgará un premio de 50 mil pesos, además de la publicación de la obra ganadora, como parte del impulso institucional a la preservación y difusión de las lenguas indígenas.

En la modalidad escrita, los trabajos deberán contar con un mínimo de 30 cuartillas en lengua originaria, acompañadas de su traducción al español, mientras que en la modalidad oral se deberá presentar un audio de al menos 20 minutos con narración en idioma materno y traducción.

“Este certamen busca garantizar los derechos para reproducir, escribir, hablar y utilizar su idioma materno en el ámbito literario y artístico”

La Secretaría de Cultura designará un jurado conformado por especialistas en literatura indígena, quienes evaluarán aspectos como originalidad, pertinencia cultural y calidad literaria.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 28 de agosto de 2026, mientras que los resultados se darán a conocer el 15 de septiembre y la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 30 de octubre del mismo año.

Con esta iniciativa, el Gobierno estatal refuerza las acciones orientadas a preservar y promover la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de Chihuahua.

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