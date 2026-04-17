Destaca Salud importancia de detectar a tiempo la hemofilia en Chihuahua

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Autoridades llaman a identificar síntomas y atender de forma temprana trastornos de la coagulación.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial de la Hemofilia, la Secretaría de Salud destacó la importancia de la detección oportuna de este trastorno genético, con el fin de prevenir complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen.

La hemofilia es una enfermedad hereditaria que afecta la capacidad de la sangre para coagular correctamente, lo que puede derivar en sangrados prolongados, ya sea de forma espontánea o tras lesiones leves.

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Entre los principales síntomas se encuentran moretones frecuentes, hemorragias nasales prolongadas, sangrados excesivos tras procedimientos médicos, así como dolor e inflamación en articulaciones debido a hemorragias internas.

Las autoridades señalaron que el diagnóstico se realiza mediante estudios clínicos y pruebas de laboratorio especializadas, por lo que insistieron en la necesidad de acudir a valoración médica ante cualquier señal de alerta, especialmente si existen antecedentes familiares.

Durante 2025, los Servicios de Salud de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de la Salud atendieron a 24 personas con trastornos de la coagulación, de las cuales la mayoría correspondió a deficiencia del factor VIII, la forma más común de hemofilia.

En lo que va de 2026, se han registrado siete atenciones relacionadas con este mismo padecimiento, lo que mantiene vigente la necesidad de fortalecer la detección temprana.

El tratamiento oportuno permite evitar complicaciones como daño articular permanente o pérdida severa de sangre, por lo que las personas diagnosticadas deben mantener seguimiento médico constante y apegarse a sus terapias.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a no ignorar signos de sangrado anormal y adoptar medidas preventivas, incluyendo evitar actividades de riesgo en personas diagnosticadas, como parte del manejo integral de la enfermedad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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