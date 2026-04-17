Refuerza Chihuahua vigilancia sanitaria con binomios caninos contra gusano barrenador

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Cuatro perros especializados se integrarán a inspecciones para prevenir afectaciones al sector ganadero.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), incorporó cuatro binomios caninos especializados en la detección del gusano barrenador del ganado (GBG), como parte de las acciones para reforzar la sanidad pecuaria en la entidad.

Los ejemplares, identificados como Dexter, Red, Onix y Rugal, de raza Pastor Belga Malinois, han sido entrenados para reconocer el aroma característico asociado a esta plaga, considerada una de las principales amenazas para el sector ganadero.

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Esta medida forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer los protocolos de revisión en puntos cuarentenarios y estaciones de inspección de ingreso de ganado, con el objetivo de prevenir brotes y mantener el estatus sanitario del estado.

El entrenamiento estuvo a cargo del instructor K9 Alberto Baeza, quien cuenta con dos décadas de experiencia en la formación de caninos para tareas especializadas, y quien adaptó técnicas de seguridad pública al ámbito de la sanidad animal mediante un esquema de colaboración interinstitucional.

La capacitación se realizó mediante la técnica de impronta olfativa, utilizando muestras provenientes de regiones del sur del país donde se han registrado casos de gusano barrenador, lo que permitió desarrollar una capacidad de detección precisa en distintos escenarios.

“Los perros fueron entrenados para identificar el aroma específico del gusano, incluso en escenarios complejos donde existen distractores como el movimiento del ganado, el ruido en corrales, heces y corrientes de aire”

Una vez en operación, los binomios realizarán inspecciones olfativas en ganado colocado en mangas de revisión, y en caso de detectar indicios, se activarán protocolos que contemplan la separación inmediata del lote y su evaluación por personal técnico especializado.

La inversión destinada a este proyecto asciende a cerca de 2 millones de pesos, que incluyen la adquisición, entrenamiento, equipamiento y adecuación de unidades para traslado.

Actualmente, los canes han concluido su fase de preparación y se encuentran en proceso la capacitación de sus manejadores, por lo que se prevé que en las próximas semanas comiencen a operar en campo, reforzando la vigilancia sanitaria en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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