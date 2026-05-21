Recibirá Ciudad Juárez Congreso Nacional de Mujeres Profesionistas y de Negocios

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El encuentro reunirá delegadas de 21 estados y generará una derrama económica estimada en 3 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede del 56 Congreso Nacional de Mujeres Profesionistas y de Negocios, evento que se realizará del 27 al 30 de mayo con la participación de representantes de distintas entidades del país.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y el Buró de Convenciones del Estado, informó que el encuentro busca fortalecer el liderazgo femenino y posicionar a la frontera como un destino competitivo para el turismo de reuniones y convenciones.

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El congreso reunirá a más de 80 delegadas provenientes de 21 estados de la República Mexicana, lo que representará una derrama económica estimada en 3 millones de pesos para la región.

La edición 2026 marcará el regreso de este encuentro nacional a Ciudad Juárez después de 25 años, consolidando a la ciudad como sede de eventos de carácter nacional relacionados con el desarrollo profesional y empresarial de las mujeres.

La inauguración oficial se llevará a cabo el jueves 28 de mayo a las 9:30 horas en los salones del Hotel María Bonita, donde se desarrollarán las principales actividades programadas.

Como parte de la agenda del congreso, las participantes presentarán informes de trabajo, analizarán propuestas de reformas estatutarias y realizarán la elección de la nueva dirigencia nacional de la federación.

Autoridades estatales destacaron que este tipo de eventos fortalece la promoción turística, hotelera y comercial de Ciudad Juárez, además de impulsar la participación de mujeres líderes en distintos sectores profesionales y de negocios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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