Brinda Estado más de 10 mil servicios mensuales de salud mental en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Salud destacó la labor de 122 psicólogos que atienden prevención, acompañamiento y tratamiento especializado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día del Psicólogo, la Secretaría de Salud del Estado informó que actualmente se brindan en promedio 10 mil 950 atenciones mensuales relacionadas con salud mental, mediante servicios enfocados en prevención de conductas de riesgo, acompañamiento emocional y tratamiento especializado.

La dependencia estatal destacó la labor de las y los 122 psicólogos que colaboran con el Gobierno del Estado en distintos niveles de atención, así como del personal psiquiátrico y terapéutico que participa en los servicios de salud mental en la entidad.

- Publicidad - HP1

En el primer nivel de atención laboran 60 psicólogos y tres psiquiatras, quienes realizan aproximadamente cinco mil consultas mensuales de primera vez y subsecuentes en centros de salud y clínicas comunitarias.

La Secretaría de Salud explicó que este nivel se enfoca principalmente en prevención, promoción de la salud mental, manejo de estrés cotidiano, ansiedad inicial, depresión y primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis.

En cuanto al segundo y tercer nivel de atención, la dependencia informó que participan 62 psicólogos, 16 psiquiatras, un paidopsiquiatra y cuatro terapeutas de lenguaje.

Estos especialistas brindan mensualmente alrededor de cuatro mil 600 atenciones psicológicas, mil 50 consultas psiquiátricas y 300 terapias de lenguaje, principalmente en hospitales generales y centros especializados.

“Los trastornos más comunes entre la ciudadanía son depresión, ansiedad y trastornos conductuales”.

La Secretaría de Salud señaló que el tercer nivel de atención se concentra en patologías severas o crónicas que requieren intervención multidisciplinaria avanzada en hospitales psiquiátricos o institutos especializados.

Además de la atención clínica, el Instituto Chihuahuense de Salud Mental (Ichisam) desarrolla durante el año capacitaciones, talleres y pláticas preventivas en instituciones públicas y privadas de distintas regiones del estado.

Como parte de las acciones preventivas, Chihuahua participó en el Primer Taller Nacional de Prevención del Suicidio, organizado por el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en México.

La dependencia reiteró el llamado a la población para buscar apoyo profesional en caso de enfrentar situaciones de crisis emocional o problemas relacionados con salud mental, y recordó que existen servicios disponibles en distintas instituciones del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.