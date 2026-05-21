Mantiene Protección Civil estatal aviso preventivo por lluvias, viento y tolvaneras en Chihuahua

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Las autoridades alertaron sobre baja visibilidad en carreteras y posibilidad de tormentas eléctricas y granizo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantiene el aviso preventivo ante la persistencia de fuertes vientos, tolvaneras y probabilidad de lluvias acompañadas de granizo para este jueves 21 y viernes 22 de mayo en distintas regiones de Chihuahua.

De acuerdo con el pronóstico oficial, este jueves se esperan ráfagas superiores a los 55 kilómetros por hora en municipios de las zonas norte, noroeste, centro, sur y noreste del estado, entre ellos Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Parral y Ojinaga.

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En el resto del territorio estatal se prevén vientos de entre 35 y 45 kilómetros por hora, condiciones que podrían generar tolvaneras en tramos carreteros como Juárez-Janos y la vía corta Chihuahua-Parral.

La CEPC indicó además que podrían registrarse lluvias aisladas y dispersas en municipios como Ahumada, Chihuahua, Delicias, Parral, Jiménez, Camargo y Ojinaga, así como precipitaciones aisladas en Ciudad Juárez y la región noroeste.

“Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo”, advirtió la dependencia estatal.

Para el viernes se mantiene el pronóstico de ráfagas por encima de los 55 kilómetros por hora en Juárez, Ascensión, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral y Santa Bárbara, además de posibles tolvaneras en distintos puntos carreteros.

La dependencia estatal informó que también aumentará la probabilidad de precipitaciones en regiones centro y occidente, incluyendo Chihuahua capital, Cuauhtémoc, Aldama, Meoqui, Ojinaga y Manuel Benavides.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y encender luces en caso de baja visibilidad por polvo o lluvia.

“Ante tolvaneras severas, se recomienda detenerse en un lugar seguro fuera de la carretera”, señaló la CEPC.

Asimismo, las autoridades exhortaron a asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar cruzar arroyos, ríos o calles con acumulación de agua durante tormentas.

La CEPC recordó que el número de emergencias 9-1-1 permanece disponible las 24 horas para atender cualquier contingencia relacionada con las condiciones climáticas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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