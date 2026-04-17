Emite Protección Civil alerta por vientos fuertes y tolvaneras en Chihuahua

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Frente frío 45 provocará rachas superiores a 65 km/h, lluvias aisladas y descenso de temperatura.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo por la entrada del frente frío número 45, el cual generará fuertes vientos, tolvaneras y probabilidad de lluvias en distintas regiones de Chihuahua durante este fin de semana.

Para la tarde de este viernes, se pronostican vientos sostenidos de entre 15 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 65 km/h en municipios de la Sierra Tarahumara como Bocoyna, Guachochi y Balleza, mientras que en ciudades como Chihuahua, Delicias, Parral y Camargo alcanzarían los 55 km/h.

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Estas condiciones favorecerán la formación de tolvaneras en diversos tramos carreteros, entre ellos Chihuahua-La Junta, Chihuahua-Jiménez y la vía corta a Parral, así como en zonas del norte del estado como Juárez y Janos, lo que podría afectar la visibilidad.

Además, se prevén lluvias aisladas con actividad eléctrica y posible caída de granizo en la región noreste, derivadas de la interacción del sistema frontal con otros factores atmosféricos.

Para el sábado 18, continuarán los vientos con rachas de hasta 55 km/h en municipios como Juárez, Ahumada, Janos, Camargo y Ojinaga, así como lluvias aisladas a dispersas en Cuauhtémoc, Parral, San Francisco del Oro y Santa Bárbara.

El domingo se espera un descenso en las temperaturas y mayor probabilidad de precipitaciones en gran parte del estado, con lluvias de intensidad dispersa a moderada en localidades como Santa Bárbara y Matamoros.

Ante este panorama, la CEPC exhortó a la población a asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento, conducir con precaución ante tolvaneras y mantenerse informada a través de canales oficiales, además de utilizar el número de emergencia 9-1-1 en caso necesario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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