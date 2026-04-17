Fortalece Chihuahua su presencia global con participación en MRO Americas 2026

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El estado buscará atraer inversión y consolidar alianzas en la industria aeroespacial.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua anunció su participación en MRO Americas 2026, el evento más relevante a nivel mundial en mantenimiento, reparación y overhaul aeronáutico, como parte de su estrategia para fortalecer la presencia internacional del sector aeroespacial.

A través de la iniciativa Invest in Chihuahua, la entidad acudirá a este foro que se realizará en Orlando, Florida, con el objetivo de promover sus capacidades industriales y consolidar vínculos con actores clave de la industria global.

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El encuentro reúne a más de 17 mil asistentes, mil expositores y alrededor de 2 mil tomadores de decisión provenientes de más de 90 países, lo que lo posiciona como una plataforma estratégica para la generación de negocios y alianzas internacionales.

Durante su participación, Chihuahua buscará establecer relaciones con fabricantes de equipo original (OEMs), proveedores especializados y empresas enfocadas en servicios MRO, sectores clave para el desarrollo de la industria aeroespacial en la entidad.

Asimismo, la presencia en este evento permitirá identificar nuevas oportunidades de inversión y fomentar la expansión de empresas, con miras a fortalecer la integración del estado en las cadenas globales de suministro.

La estrategia forma parte de los esfuerzos por consolidar a Chihuahua como un hub aeroespacial en México, aprovechando su infraestructura, capital humano y experiencia en manufactura avanzada.

Con esta participación, el estado refuerza su posicionamiento en un sector estratégico, impulsando su competitividad y proyección dentro de la industria aeroespacial a nivel internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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