Invitan a adultos mayores a integrarse a Casas de los Abuelos en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Espacios ofrecen talleres, actividades recreativas y atención integral para mejorar la calidad de vida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) convocó a personas adultas mayores a integrarse a las Casas de los Abuelos, espacios diseñados para fortalecer su bienestar físico, emocional y social mediante actividades permanentes.

En estos centros, que operan de lunes a viernes, se imparten talleres y cursos enfocados en el desarrollo integral, como baile, manualidades, música, pintura, cocina, deportes, yoga, canto, poesía, computación y actividades literarias, además de pláticas sobre prevención de enfermedades y atención de accidentes en el hogar.

- Publicidad - HP1

El titular de la dependencia, Rafael Loera, explicó que estas acciones contribuyen a mejorar la salud y fomentar la convivencia, al tiempo que permiten a las personas adultas mayores ampliar sus redes de apoyo y mantenerse activas.

Actualmente, las Casas de los Abuelos brindan atención a más de mil 500 personas en distintos municipios del estado, con presencia en Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.

El funcionario destacó que estos espacios han sido fortalecidos con mejoras en infraestructura y equipamiento, incluyendo sistemas de climatización y adecuaciones en sus instalaciones, como parte de la estrategia estatal para dignificar la atención a este sector de la población.

Los centros operan en un horario general de 8:00 a 16:00 horas, con excepción de la Casa de los Abuelos ubicada en la Ciudad Deportiva en la capital del estado, que extiende su servicio hasta las 20:00 horas.

Para integrarse, las personas interesadas deben tener 60 años o más, presentar CURP, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, llenar un formulario y proporcionar un contacto de emergencia.

En Ciudad Juárez, el servicio se ofrece en las instalaciones ubicadas en el Parque Central, sobre la avenida Tecnológico, mientras que en otros municipios también se dispone de sedes para facilitar el acceso a este programa estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.