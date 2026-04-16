Lanza Cultura convocatoria CineChih para impulsar producción cinematográfica en Chihuahua

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El programa otorgará apoyos de hasta 2.5 millones de pesos a proyectos en distintas etapas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Estado anunció el lanzamiento del Estímulo Chihuahuense para el Cine (CineChih), un nuevo programa de financiamiento dirigido a impulsar proyectos cinematográficos en la entidad.

La convocatoria contempla apoyos económicos para distintas etapas de producción, con montos que van desde hasta 300 mil pesos para desarrollo de guiones, 900 mil pesos para producción, 450 mil pesos para postproducción y hasta 2.5 millones de pesos para proyectos integrales de largometrajes y series.

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La titular de la dependencia, Alejandra Enríquez Gutiérrez, señaló que Chihuahua cuenta con condiciones propicias para consolidarse como un polo de desarrollo cinematográfico.

“Esta convocatoria habla sobre la apuesta que el Gobierno del Estado ha puesto en el talento chihuahuense”, expresó.

La funcionaria destacó que el estado ofrece una diversidad de locaciones naturales, como el desierto, la Sierra Tarahumara, la zona fronteriza y los llanos centrales, lo que representa una ventaja competitiva para producciones audiovisuales.

El programa será implementado en coordinación con las secretarías de Hacienda y de Innovación y Desarrollo Económico, así como con la participación del sector privado, con el objetivo de fortalecer la industria creativa local.

La convocatoria estará vigente hasta el próximo 10 de mayo y las personas interesadas podrán acceder a información detallada y asesorías a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado busca generar nuevas oportunidades para creadores y posicionar a Chihuahua como destino estratégico para la producción cinematográfica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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