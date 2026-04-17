Impulsan educación básica en centros comunitarios de Chihuahua

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Buscan reducir rezago educativo mediante círculos de estudio en colonias.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) y el Instituto Chihuahuense de la Educación para los Adultos (Ichea), reforzó la estrategia para acercar servicios educativos a población en rezago, mediante acciones coordinadas en centros comunitarios.

Como parte de esta colaboración, ambas instancias realizaron una reunión de seguimiento al convenio vigente, el cual contempla la instalación y operación de círculos de estudio en distintas colonias, con el objetivo de facilitar la conclusión de la educación básica.

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La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, señaló que este modelo permite llevar la educación directamente a las comunidades, especialmente a sectores que enfrentan mayores barreras de acceso a servicios educativos.

“Estamos dando un paso más para acercar la educación a quienes más lo necesitan, con círculos de estudio directamente en las colonias”

Por su parte, el director general del Ichea, Mario Eberto Javalera Lino, indicó que la alianza busca combatir el analfabetismo y reducir el rezago educativo en personas mayores de 15 años, principalmente aquellas que acuden a los Consejos Comunitarios.

El esquema implementado permite identificar las necesidades específicas de cada núcleo poblacional, con el fin de adaptar los servicios educativos y mejorar su alcance en zonas con alta demanda.

La estrategia también promueve la inclusión social y el desarrollo integral de los participantes, al facilitar herramientas educativas que contribuyen a mejorar sus oportunidades personales y laborales.

Con estas acciones, el Gobierno estatal fortalece la política social enfocada en educación para adultos, mediante la articulación de esfuerzos institucionales en espacios comunitarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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