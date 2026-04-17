Se suman 34 municipios a estrategia estatal de crianza afectiva en Chihuahua

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DIF Estatal y Unicef impulsan política para erradicar violencia en la crianza y fortalecer entornos familiares.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – El Sistema DIF Estatal informó que 34 municipios de Chihuahua se incorporaron a la Declaratoria Estatal por una Política de Crianza Afectiva y Fortalecimiento Familiar, como parte de una estrategia conjunta con Unicef México para promover entornos seguros para la niñez.

La adhesión se concretó durante una serie de reuniones regionales encabezadas por la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, donde autoridades municipales asumieron el compromiso de implementar acciones que fomenten la crianza respetuosa y prevengan la violencia familiar.

“Los encuentros que realizamos durante esta semana marcan el inicio de un esfuerzo conjunto entre Estado y municipios”

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La declaratoria, firmada en enero de 2026, tiene como objetivo replicar políticas públicas en los 67 municipios del estado, enfocadas en la erradicación del castigo corporal y la promoción de prácticas de disciplina positiva.

Durante la semana, se realizaron tres encuentros regionales en Delicias, Guerrero y la ciudad de Chihuahua, donde se integraron municipios de distintas zonas del estado, consolidando un avance significativo en la cobertura territorial del programa.

El documento establece compromisos específicos para los DIF Municipales, entre ellos designar enlaces locales, facilitar espacios para actividades comunitarias y promover la participación de familias, especialmente en zonas vulnerables.

Asimismo, contempla acciones de seguimiento, evaluación y mejora continua, en coordinación con el DIF Estatal y organismos internacionales, con el fin de garantizar la efectividad de la estrategia.

La política de crianza afectiva busca fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, mediante la construcción de entornos protectores y el impulso de modelos de convivencia basados en el respeto y el cuidado.

Las autoridades estatales informaron que aún se realizarán dos reuniones adicionales en Hidalgo del Parral y Ciudad Juárez, con el objetivo de lograr la incorporación total de los municipios de Chihuahua a esta iniciativa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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