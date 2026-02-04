Movil - LB1A -
febrero 4, 2026 | 17:26
Juárez / El Paso

Presenta Conalep resultados del Tamizaje 2025 de salud emocional y física del alumnado

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Refuerzan estrategias de prevención y atención integral para estudiantes en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) presentó en Ciudad Juárez los resultados del Tamizaje 2025 de salud emocional y física del alumnado, así como las estrategias que se implementarán durante el próximo semestre para fortalecer la prevención, detección y atención integral de las y los estudiantes.

El ejercicio se realizó en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, y permitió evaluar a 9 mil 388 estudiantes de los ocho planteles de Conalep en Chihuahua, incluidas dos extensiones académicas, informó la jefa de la Zona Norte de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones del Instituto Chihuahuense de Salud Mental.

El tamizaje analizó seis áreas prioritarias del bienestar integral, entre ellas ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimenticia, estrés postraumático, ideación e intención suicida, así como conductas de autolesión, con el fin de identificar riesgos y definir acciones preventivas.

El director general de Conalep, Omar Bazán Flores, destacó que la institución mantiene un enfoque de formación integral, que va más allá del ámbito académico e incorpora el desarrollo emocional y social del estudiantado.

“El Tamizaje 2025 refrenda nuestro compromiso con la prevención, la atención oportuna y el acompañamiento permanente de la comunidad educativa”, expresó.

Derivado del análisis, Conalep fortaleció acciones dirigidas al entorno escolar y familiar, como el programa “Escuela para padres”, que durante el semestre anterior registró más de 13 mil asistentes, quienes acumularon 54 horas de capacitación a lo largo de 18 semanas, enfocadas en la detección temprana y atención de factores de riesgo en adolescentes.

De manera paralela, más de 10 mil 500 estudiantes participaron en el Taller Socioemocional a nivel estatal, el cual integró formación emocional, actividad física y orientación psicológica, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y fortalecer habilidades socioemocionales.

Los resultados del tamizaje reflejaron una disminución superior a dos puntos porcentuales en indicadores relacionados con conducta alimentaria, estrés, autolesión y tendencia suicida, lo que fue señalado como un impacto positivo de las estrategias preventivas y del acompañamiento familiar implementados por la institución.

En la presentación también participaron representantes de instancias estatales de salud y desarrollo humano, quienes coincidieron en la importancia de mantener y ampliar estos esquemas de atención integral para el bienestar de las y los estudiantes de nivel medio superior.

